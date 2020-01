Jornal espanhol afirma que Reinier será anunciado pelo Real Madrid na próxima semana

Rio - Revelado pelo Flamengo, o meia-atacante Reinier deverá ser anunciado na próxima semana como o novo reforço do Real Madrid. De acordo com o jornal espanhol "AS", o jogador já realizou os exames médicos para acertar com o clube espanhol.

O jovem completa 18 anos no próximo domingo. Neste dia, ele estará jogando pela seleção olímpica brasileira contra o Peru. A transferência vai custar cerca de 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões.

Reinier foi promovido ao time profissional do Flamengo no ano passado. Ele participou das conquistas do Brasileiro e da Libertadores.