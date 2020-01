Revelação do Flamengo elogia Jorge Jesus e projeta: 'Espero evoluir com ele'

Rio - A garotada do Flamengo demostrou muita vontade no empate zerado com o Macaé, neste sábado, no Maracanã. Mas tudo isso tem um porquê: ser escolhido de Jorge Jesus. O técnico, ainda em férias, pode ter visto muitos atletas que podem ser aproveitados no profissional. Um deles, é Vinicius Souza, que atuou na estreia do Campeonato Carioca. O volante elogiou o comandante e espera que pode evoluir ao longo da temporada.



"Ele (Jorge Jesus) é uma pessoa muito especial para mim e entende muito de futebol. Espero evoluir muito com ele. Estou aprendendo muito, só de olhar já aprendo", elogiou.



Vinicius Souza destacou a garra, porém lamentou que o time não saiu com a vitória do Maracanã.



"Uma grande honra jogar com eles e representar o Flamengo neste estádio cheio. Não saímos com a vitória, que era o resultado que a gente queria. Mas vamos focar no Vasco, na quarta-feira", disse.



Com o resultado, o Flamengo chegou a um ponto pelo Grupo A da Taça Guanabara. Mesma pontuação do Macaé, pelo Grupo B do primeiro turno do Campeonato Carioca. Na próxima partida, o Rubro-Negro já faz o clássico contra o Vasco no Maracanã.