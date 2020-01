Thiago Maia chega ao Rio para assinar com o Flamengo: 'Todos sabem do meu desejo'

Rio - Liberado pelo Lille, da França, o volante Thiago Maia desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste domingo para assinar contrato e reforçar o Flamengo em 2020. O "namoro" entre as partes é antigo, o retorno do atleta ao Brasil tornou-se uma pequena novela, mas o meia mostrou confiança em um desfecho positivo nos próximos dias para realizar o sonho de ser jogador do Rubro-Negro.



"Não tem nada assinado ainda, mas espero que nesta semana tenha um final feliz. Todos sabem do meu desejo em jogar no Flamengo. Espero que possa realizar isso durante a semana", afirmou Thiago Maia no Aeroporto do Galeão, neste domingo.



Não por coincidência, Thiago Maia desembarcou no Rio de Janeiro vestindo vermelho e preto, as cores de seu novo clube e do qual sua família é torcedora.



Cinco torcedores foram ao Galeão receber o novo reforço do Flamengo no Galeão, dando uma mostra do carinho da Nação - que já havia demonstrado sua empolgação com a chegada de Thiago Maia nas redes sociais do jogador.



"Sabemos da força da torcida do Flamengo. Invadiram minha rede social. Fico feliz depois de tanto tempo, falaram que eu viria na segunda, depois na terça, virou até meme no Twitter, então fico feliz. Está sendo um negócio positivo. Espero que a novela acabe essa semana".



Apesar da cautela do meia, está tudo certo para Thiago Maia tornar-se jogador do Flamengo. O Lille aceitou empresta-lo por um ano com opção de compra fixada. Nos próximos dias, o volante realizará exames e assinará o contrato.



Para 2020, a diretoria do Flamengo reforçou o elenco com as chegadas do zagueiro Gustavo Henrique e do atacante Pedro Rocha, que já treinam no Ninho do Urubu, além dos atacantes Michael e Pedro, além de Thiago Maia.