Site do Flamengo erra escudo do clube, e torcida 'quebra' a internet; veja reações

Rio - Uma gafe do site do Flamengo irritou os torcedores rubro-negros neste domingo. Ao anunciar a venda dos ingressos para o clássico de quarta-feira contra o Vasco, a página rubro-negra mostrou o nome do Flamengo ao lado do escudo do Vasco.



O Flamengo não é mandante do clássico e a venda para sua torcida acontece apenas em pontos físicos (Gávea e bilheteria 2 do Maracanã). O Rubro-negro que empatou com o Macaé na estreia vai em busca da primeira vitória pelo Carioca.