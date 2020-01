Jorge Jesus desembarca no Rio e fala sobre Gabigol no Flamengo: ‘Confiança muito grande nele’

Ao desembarcar na manhã desta segunda-feira no Aeroporto do Galeão, no Rio, o Mister disse que entrará em contato com Gabigol.



"Na minha chegada hoje ao Brasil vou ter a possibilidade de conversar com ele. Tenho confiança muito grande nele, um carinho muito especial, como por todos os jogadores. Com certeza vou conversar com ele", afirmou o Mister.



O Flamengo já fez uma proposta pelo atacante da Inter de Milão. A negociação se aproxima dos 16 milhões de euros (R$ 74,2 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador de 23 anos. Entre os principais nomes do elenco campeão Carioca, Brasileiro e da Libertadores em 2019, é o único que não tem permanência garantida no clube para a temporada.



Além da manutenção do elenco, a direção acertou com cinco nomes até o momento. Contratações as quais tiveram o aval do técnico Jorge Jesus.



"Todas as aquisições foram com a ideia de equipe do Flamengo. Eu, Braz e Bruno todos os dias nos comunicávamos. Era como se eu estivesse presente. Eles estiveram na anunciação, mas em termos de conhecimento técnico/tático, a responsabilidade da escolha dos jogadores, como é óbvio, onde eu estou, no Brasil, na China ou em qualquer lado, sou eu que decido.", concluiu.