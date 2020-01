Jorge Jesus sobre renovação com o Flamengo: 'Não haverá problemas'

Rio - Depois de aproveitar as férias em Portugal, Jorge Jesus desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira para dar sequência ao trabalho no Flamengo. Com contrato até maio, o treinador afirmou que conversará com a diretoria sobre a prorrogação de seu vínculo, garantindo estar “em sintonia” com o presidente Rodolfo Landim e Marcos Braz, VP de futebol.



"Vamos acabar com essa especulação. Quero que todos os flamenguistas saibam que Marcos Braz, eu, Bruno e presidente, antes de acabar a temporada nos reunimos exatamente para pensar nessa possibilidade. Da minha parte, eu disse que só gostaria de pensar quando acabasse o Mundial e foi isso. Estou chegando no Brasil e, seguramente, estamos em sintonia e vamos conversar. Não vai haver problema", afirmou o treinador, antes de falar sobre propostas recebidas do exterior:



"Isso pouco importa. O importante é que estou no Flamengo, num dos melhores clubes do mundo. Estou focado. O resto para mim é secundário."



A prorrogação do vínculo do Mister é um desejo da diretoria e já foi pauta no ano passado, mas ficou em segundo plano nas últimas semanas, com a diretoria priorizando a busca por reforços no mercado e com Jorge Jesus de férias em seu país natal. Para 2020, o Fla anunciou Gustavo Henrique e Pedro Rocha como reforços, e está prestes a confirmar Michael, Pedro e Thiago Maia.



Jorge Jesus e sua comissão técnica retornam ao dia a dia no Ninho nesta semana. Será definida, por exemplo, a programação da pré-temporada do elenco principal, cuja reapresentação está marcada para o dia 27 de janeiro. A estreia do time em 2020 deve acontecer contra o Athletico, em 16 de fevereiro, pela Supercopa do Brasil. A decisão será no Mané Garrincha, em Brasília.

Confira outras respostas de Jorge Jesus, técnico do Flamengo:



Expectativa para temporada de 2020



"Vamos chegar com a mesma vontade, os mesmos objetivos e a mesma determinação de quando chegamos ao Brasil. A ideia é a mesma, sabendo que temos mais responsabilidade e mais crédito. Para o Flamengo ser a equipe que todos flamenguistas desejam, o melhor clube todo mundo, precisa continuar a ganhar títulos. Essa é a nossa ideia".



Busca por reforços



"Praticamente estão quase todos. Tem alguns jogadores que achamos que podem melhorar o time, procuramos jogadores dentro das características que a equipe do Flamengo tem para jogar e é nisto que temos que nos basear, e estamos satisfeitos com o que fizemos até agora".



Pacto com os jogadores do Flamengo



"Quanto ao Mundial, a ideia dos jogadores e minha quando perdemos a final contra o Liverpool, todos se reuniram comigo e disseram:"



"Mister, ano que vem queremos voltar, queremos ser campeões do mundo."



Observação do time na Taça Guanabara



"Vou acompanhar mais os meninos, vou ver os jogos, o treinador vai continuar a ser o Mauricio. Para mim, vai ser bom, porque alguns meninos da equipe sub-20 que não conheço vou ter oportunidade de conhecê-los melhor".