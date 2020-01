Ventilado pelo Flamengo, campeão do mundo acerta com clube europeu

Rio - Ventilado pelo Flamengo, o alemão Lukas Podolski definiu o seu futuro. Após ter a sua saída do Vissel Kobe (JAP), confirmada, o atacante confirmou que irá assinar com o Antalyaspor (TUR).

Apesar de ainda não ser oficial, a sua chegada ao clube é tratada como certa. Nesta segunda-feira, o atleta de 34 anos foi recebido com muita festa no Aeroporto de Antália. Segundo informações da mídia local, Podolski deve assinar por um ano e meio com o clube.

Após ganhar o carinho da torcida do Flamengo em 2014, durante a disputa da Copa do Mundo, o nome de Podolski sempre foi ventilado como uma possível contratação. No entanto, o atacante nunca esteve perto de defender o Rubro-Negro.

Atualmente, o Antalyaspor ocupa a 16ª posição do Campeonato Turco. Podolski defendeu o clube japonês de 2017 a 2019. Nesse período, o atacante disputou 55 jogos, marcando 17 gols e oferecendo nove assistências.