Ex-dirigente do Flamengo admite conversas com Jesus antes da demissão de Abel Braga

Rio - O ex-gerente de futebol do Flamengo, Paulo Pelaipe, admitiu, em entrevista ao programa "Mesa Redonda", que o clube procurou Jorge Jesus antes de sacramentar a saída de Abel Braga. Na época, o atual treinador do Vasco se desligou do Rubro-Negro por conta das conversas com o português.

"O responsável pela contratação dele foi o Marcos Braz. Eu indiquei ele ao Marcos. Estava no momento de transição, sobre a possível saída do Abel. Eu acompanhei o trabalho do Jesus enquanto morei em Portugal, durante cinco meses. Ele me chamou atenção pelo comprometimento. Eu li a notícia que ele tinha saído do futebol árabe e teria que pagar uma multa muito grande se quisesse voltar para Portugal. Falei para o Marcos a respeito dele e, quando fomos jogar contra o Atlético-MG, ele estava conversando com o pessoal do Atlético. Tirei uma foto e mandei para o Marcos, que estava na Alemanha fechando o contrato do Rafinha. O Marcos conversou com o Giuliano Bertolucci, que trouxe o Jesus para Belo Horizonte. Da Alemanha, o Marcos já conversou com ele e acertou isso", revelou.

Pelaipe teve uma saída polêmica do Flamengo no início deste ano. O dirigente encaminhou sua renovação, que era um desejo do vice de futebol Marcos Braz, mas que acabou não sendo concretizada pela falta de aval do presidente Rodolfo Landim.