Pedro treina pela primeira vez com a camisa do Flamengo

Rio - O atacante Pedro fez a sua primeira atividade no campo com a camisa do Flamengo, na manhã desta segunda, no Ninho do Urubu. Na companhia de Gustavo Henrique, Pedro Rocha e Michael, o jogador fez exercícios físicos no campo e teve contato com bola.



Pedro desembarcou no Rio de Janeiro na última sexta-feira e foi direto realizar os exames médicos. O atacante assinará contrato de empréstimo de um ano e com opção de compra estabelecido em contrato.