Fortaleza anuncia contratação de promessa de Luiz Henrique, meia do Flamengo

Rio - Nesta segunda-feira, o Fortaleza oficializou a contratação do volante Luiz Henrique, do Flamengo. Segundo informações apuradas pelo O Dia, o meio-campista se integra ao novo clube em fevereiro e assina contrato até dezembro de 2021.

Capitão da equipe Sub-20 do Flamengo em 2019, o meia foi um dos principais jogadores na conquista do Campeonato Brasileiro e da Supercopa do Brasil. Em 2018, o atleta nascido em 1999 foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, do Carioca e do Torneio OPG.