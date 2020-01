Jornal espanhol analisa Reinier após acerto com o Real Madrid: 'Novo Kaká'

Espanha - O acerto de Reinier com o Real Madrid já repercute na Europa. O tradicinal jornal espanhol "Mundo Deportivo" analisou o futebol do garoto de apenas 18 anos e o definiu como o "novo Kaká".

"No seu Brasil, terra dos melhores jogadores do planeta futebol, comparam Reinier com Kaká, que também tem passado madridista. Asseguram que o jogador do Flamengo é a versão mais parecida do camisa 22 que fez o San Siro vibrar como o último craque do futebol mundial antes da chegada de Cristiano Ronaldo e Messi", diz a publicação.

"Arrancada potente, visão de jogo, qualidade com a bola, chegada, mudança de ritmo: tudo o que Reinier tem para encantar o Bernabéu. Quanto à sua posição em campo, ele normalmente atua mais centralizado, não tão aberto nas pontas como os compatriotas Rodrygo e Vinicius. Tem mais vocação de armador do que de extremo", destaca o veículo.

Em menos de um ano nos profissionais do Flamengo, Reinier conquistou o Brasileirão e a Libertadores. Ele assinou com o Real Madrid até 2026.