Entenda por que Náutico ainda não deu entrada na rescisão de Thiago, reforço do Flamengo

O Flamengo está impossibilitado de registrar na CBF o meia-atacante Thiago, ex-Náutico, contratado em dezembro. O motivo é que o Timbu, por conta de uma ordem judicial, não pôde dar baixa na rescisão de contrato do jogador, mas o clube pernambucano entende que o problema foi resolvido na última sexta-feira.

A reportagem conversou com um dos advogados do Náutico para entender o ocorrido. Segundo Bruno Becker, o Náutico deve dar entrada na rescisão de contrato de Thiago nas próximas horas para, sem seguida, o jogador ter o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF em seguida.

"O clube foi surpreendido com uma decisão preferida pela justiça federal daqui de Pernambuco nos autos de um processo de execução fiscal movido pela Fazenda Nacional. Nesta decisão, a Juíza determinou o bloqueio do registro do Thiago junto à CBF. Porém, na última sexta-feira, conseguimos reverter esta decisão. Acredito que ainda hoje ou até amanhã daremos baixa na rescisão."

Thiago faz parte do elenco profissional que está disputando o Carioca. O meia-atacante está aprimorando a forma física enquanto ainda não está regularizado pelo Flamengo. Na estreia, no último sábado, contra o Macaé, mesmo em que tivesse registrado na CBF, o técnico Mauricio Souza não o relacionaria por conta da forma.

O jogador de 18 anos chegou ao Flamengo após se destacar com a camisa do Náutico. O Flamengo investiu cerca de 7 milhões de reais para contratar o meia-atacante, que assinou contrato de cinco temporadas com o Rubro-Negro.