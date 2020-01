Rio - O atacante Michael, anunciado como reforço do Flamengo nesta segunda-feira, já sabe qual número usará no clube. A revelação do Brasileirão usará a camisa 19, antes utilizada por Reinier, que foi vendido ao Real Madrid.

Michael estava treinando no Flamengo desde a semana passada, mas só foi confirmado nesta segunda porque faltava a assinatura do presidente Rodolfo Landim. A data de estreia do atacante ainda não está estipulada, mas só deve acontecer em fevereiro.