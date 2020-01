Dispensados pelo Flamengo, sobreviventes do Ninho são convidados para testes no Vasco; apenas um aceita

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Vasco, que confirmou a informação. Segundo o funcionário, o clube abriu as portas para os cinco sobreviventes e os convites foram feito da mesma forma para todos, mas apenas um atleta aceitou a oportunidade. Os demais, por já terem empresários, foram receptivos com a ideia, mas vão tentar uma colocação direta em algum outro clube.

A reportagem entrou em contato com as famílias dos jogadores, mas apenas a mãe do meia Felipe Cardoso respondeu, confirmando que o Vasco entrou em contato. O jogador estuda a possibilidade pois vê com bons olhos, mas o empresário é quem está responsável pelas negociações.