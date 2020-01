Conmebol divulga datas da Recopa entre Flamengo e Independente Del Valle; decisão será no Maracanã

Rio - A Conmebol confirmou, nesta terça-feira, as datas em que será disputada a Recopa. A competição une o campeão da Libertadores (Flamengo) e o campeão da Sul-Americana (Independente Del Valle).

Fechas para la @RecopaConmebol: la ida será el de febrero en Quito y la revancha una semana después, en Río de Janeiro.



Datas confirmadas para a @RecopaConmebol: jogo de ida em de fevereiro, em Quito, e volta no dia do mesmo mês, no Rio. pic.twitter.com/tFsQtQT2Qb — Recopa Sudamericana (@RecopaConmebol) January 21, 2020

A primeira partida vai acontecer no dia 19 de fevereiro no Estádio Olímpico de Atahualpa, em Quito, no Equador, às 22h30. O jogo de volta acontece no dia 26 do mesmo mês, no Maracanã, às 21h30.

Campeão da Libertadores em cima do River Plate, o Flamengo está em busca do título inédito da competição e o seu primeiro do ano. Vale ressaltar que esta a primeira vez que o clube disputa esse torneio em sua história.

O grupo está de férias e se reapresenta no dia 27 de janeiro, data que o técnico Jorge Jesus irá preparar a equipe para enfrentar o Athletico-PR pela decisão da Supercopa do Brasil.