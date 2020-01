Tijuana muda oferta e dá última cartada para ter Berrío, do Flamengo

Rio - O Tijuana parece não querer desistir de Berrío, do Flamengo. Na última segunda, o clube fez uma oferta de empréstimo do colombiano com compra obrigatório se o jogador bater metas previstas em contrato. Um dirigente da equipe mexicana que pediu para não ser identificado, em contato com a reportagem, confirmou a informação.



A proposta inicial do Tijuana ao Flamengo era de cerca de US$ 2 milhões, cerca de R$ 8 milhões, para ter Berrío. Mas, como o atacante dificultou as tratativas, os mexicanos decidiram mudar a oferta para poder chegar aos números pedidos pelo jogador: empréstimo até dezembro com obrigação de compra estabelecido em contrato no valor de US$ 1 milhão, em torno de R$ 4 milhões, por 50% dos direitos econômicos do atleta.



O Flamengo não deve dificultar as tratativas, pois acredita que esse é o melhor momento para negociar Berrío, que tem contrato até dezembro e pode assinar pré-contrato a partir do meio da temporada. Com isso, o colombiano deixaria o clube de graça.

Em recente entrevista coletiva, Gustavo Quinteros, treinador do Tijuana, confirmou que Berrío interessa e não descartou a chegada do atacante colombiano.



“Ele é um bom jogador, tem características que queremos adicionar à equipe, sempre pensando em fortalecer, melhorar e ter variantes, ter jogadores que possam jogar dentro dos dois sistemas que queremos, fazendo-o bem".