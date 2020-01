'Não há interesse em produto desequilibrado', diz diretor da Globo sobre negociação com o Flamengo

Rio - O diretor de direitos esportivos da Globo, Fernando Manuel, afirmou que encerrou as negociações com o Flamengo para transmissões de jogos do clube no Campeonato Carioca por que a emissora não 'quer ter um produto desequilibrado'. O Rubro-Negro teria pedido um valor muito superior ao recebido pelos demais clubes. A informação foi publicada pelo jornalista Rodrigo Capello, do 'Globo Esporte'.



"A postura da Globo? Não há qualquer interesse de quem compra os direitos de ter um produto descalibrado, desequilibrado, uma competição que não seja competitiva. Muito menos pagar mais a quem quer que seja. O que nós buscamos fazer aqui, desde 2016, foi implementar um novo formato. Nós tivemos que negociar esse formado forçosamente em negociações individuais, pela maneira como o mercado tinha se apresentado. A gente buscou, sim, mesmo através de negociações individuais, construir um modelo mais coletivo e endereçar ali dentro equilíbrio e meritocracia", afirmou Fernando Manuel.



"O Flamengo possui o direito de precificar, propor e pleitear o que ele considera adequado. Há um distanciamento entre Globo e Flamengo sobre o valor. Nós desejamos um acordo com o Flamengo, acredito que eles queiram um acordo com a Globo. Contudo, existem diferenças materiais do que se pode entregar neste acordo, neste momento, e sobre as circunstâncias", explicou.



Para o Carioca, o Flamengo é o único clube que não aceitou os termos propostos pela emissora. O LANCE! apurou que o novo contrato possui os mesmos números do último, de 2016, e que, internamente, o Rubro-Negro acredita que a sua valorização no mercado deveria render cifras maiores.



Já os outros clubes estenderam contrato até 2024 e, por ora, só não serão televisionados quando enfrentarem o Flamengo no Estadual.