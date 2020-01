Ventilado pelo Flamengo, Bruno Guimarães estaria acertado com o Lyon, afirma site francês

Faltam poucos detalhes contratuais para o jogador que está jogando pela Seleção Brasileira sub-23 no torneio pré-olímpico se tornar atleta do clube francês. Bruno será o segundo reforço do time que na última terça-feira se classificou para a final da Copa da Liga Francesa.



O Benfica, outro forte concorrente na disputa, não subiu a oferta de 20 milhões de euros (R$ 93 milhões de reais) e por isso não levou o jogador. Nesta quarta-feira o meia joga contra o Uruguai e na estreia da Seleção Brasileira sub-23, o atleta foi responsável por dar assistência para Paulinho marcar único gol da vitória brasileira contra o Peru.