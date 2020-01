Thiago Maia revela ansiedade durante negociação com o Flamengo: 'Estava quase adoecendo'

Rio - Anunciado como novo reforço do Flamengo para a temporada, o volante Thiago Maia, que é declaradamente rubro-negro, já falou como reforço do clube carioca. Em entrevista à 'Fla TV', o meio-campista, que foi emprestado pelo Lille, relembrou os memes e brincadeiras feitas pela torcida durante a negociação com a equipe.



"É complicado. Quando o cara é flamenguista e tem uma possível negociação de jogar num clube que você torce... antes de vir pra cá eu estava quase adoecendo (risos), virou até meme na internet, em nosso Twitter, eu estava acompanhando. Eu fico feliz porque isso foi positivo, tem muitas pessoas mandando mensagem, dando os parabéns, isso é um feito muito abençoado na minha vida. Desde pequeno vi o Flamengo jogar e agora faço parte dessa família", comentou o meia.



Revelado pelo Santos, o volante se transferiu para o Lille em 2017. Antes, em 2016, Thiago Maia conquistou o ouro olímpico com a seleção brasileira. Pelo clube paulista, o jogador atuou em 125 jogos, marcando quatro gols e conquistando dois Campeonatos Paulista. No time francês, o atleta jogou 68 partidas e balançou as redes uma vez.