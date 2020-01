Bruno Henrique completa um ano de Flamengo e se declara: 'Melhor escolha da minha carreira'

Rio - Nesta quinta-feira, Bruno Henrique completou um ano vestindo a camisa do Flamengo. Eleito o melhor jogador do Brasileiro e da Liertadores, o atacante caiu nas graças da torcida rubro-negra com gols, assistências e títulos.

Na manhã desta quinta-feira, o camisa 27 publicou uma mensagem em seu perfil oficial no Instagram comemorando a marca de uma temporada no clube e agradecendo aos torcedor do Flamengo pelo carinho. Na publicação, Bruno Henrique afirmou que vir para o Rubro-negro foi a "melhor escolha de sua carreira".

"Foi sem dúvida o ano mais feliz da minha carreira e, com certeza, a melhor escolha que eu poderia ter feito", disse o atacante durante o vídeo.



Em 2019, Bruno Henrique viveu a sua melhor temporada na carreira, sendo artilheiro do Campeonato Carioca, com oito gols. O camisa 27 do Flamengo também foi eleito o melhor jogador do Brasileiro e Libertadores. Ao todo, o atacante disputou 61 jogos, marcando 35 gols na temporada passada.