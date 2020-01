Braz mantém discurso de paciência por Gabigol: 'Temos que esperar mais um pouquinho'

Rio - O Flamengo se reforçou bastante para a temporada, mas ainda falta acertar a permanência de um dos principais jogadores da última temporada. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, falou sobre a situação de Gabigol. O dirigente afirmou que o clube ainda está otimista pela volta do atacante de 23 anos.



"A expectativa é a mesma. O Flamengo vem tentando fazer os ajustes pertinentes na contratação do Gabriel. Em relação ele estar na apresentação, hoje ele é atleta da Inter. Eles que vão estabelecer o que o alterar tem que fazer. Estamos trabalhando para resolver isso antes de segunda-feira. O Flamengo segue tranquilo nessa situação, ciente de que está fazendo ao máximo. A Inter e o staff do atleta estão se esforçando, mas temos que esperar mais um pouquinho", disse Braz.



Gabriel e Flamengo já acordaram todos os pontos da negociação e agora a proposta está nas maõs da Internazionale, que detém os direitos do jogador. Depois do período emprestado ao Santos, Gabigol chegou ao Flamengo, também por empréstimo de um ano, e foi peça-chave para as conquistas do Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, onde foi artilheiro em ambos.