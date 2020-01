Antes de aceitar proposta do Flamengo, Gabigol teria se oferecido para voltar à Europa

Rio - O Flamengo está perto de sacramentar a permanência do artilheiro Gabigol. No entanto, de acordo com o jornal italiano "Calciomercato", antes de aceitar a proposta rubro-negra, o atacante tentou, em vão, convencer a Inter de Milão a lhe dar uma nova chance na Europa.

Segundo o portal, o técnico Antonio Conte descartou qualquer chance de o atacante voltar a vestir a camisa do clube italiano neste momento. Como não apareceram propostas de outros clubes relevantes da Europa, o jogador deve mesmo permanecer na Gávea.

O acordo entre Flamengo e Gabigol está muito perto de ser sacramentado. A tendência é que o martelo seja batido até o fim da próxima semana.