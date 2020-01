Rio - As negociações entre Flamengo e Gabigol estão na fase final de ajustes. Nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, o VP de Futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, atualizou a situação do atacante e voltou a pregar cautela e paciência para o sonhado acordo com a Inter de Milão. O dirigente admitiu que o ajuste ainda em aberto é com relação aos valores, mas não se aprofundou nos números envolvidos nas conversas.



"Situação do Gabriel permanece a mesma. Continuamos nas tratativas do ajustes finais. Não pertence ao Flamengo hoje. Tem que ter calma, tranquilidade, para, se possível, ter um final feliz", disse Braz após a apresentação do atacante Pedro no CT do Fla.



O Flamengo tem a expectativa de encerrar a novela com Gabigol ainda no iníco da próxima semana, projetando um final feliz. Atualmente, o que tem atrasado as tratativas são os valores pedidos pelo clube italiano para vender o camisa 9.



Herói do título do Fla na Libertadores, Gabriel terminou 2019 com 59 partidas e 43 gols, além de 12 assistências.