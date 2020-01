Rio - O quinto reforço do Flamengo para 2020 foi apresentado nesta sexta-feira. Depois de se destacar com um golaço de voleio no treino da manhã, Pedro foi à sala de imprensa no Ninho do Urubu e falou com jornalistas como jogador do clube pela primeira vez. Ele está emprestado pela Fiorentina até dezembro, em acordo que conta com opção de compra na sequência.



O atacante de 22 anos não escondeu a sua felicidade em retornar ao Rubro-Negro, defendido por por ele sete anos, até os 15, e é o seu time do coração. Pedro pregou respeito ao Fluminense, seu antigo clube, e avisou:



"Sempre respeitei e sou grato ao Fluminense por abrir as portas e ter me revelado. Agora vou dar o meu melhor para o Flamengo".



"Claro! Vou comemorar (gol), independente do adversário, com a reverência, minha marca", disse, explicando por que não acertou com o Fla em 2019:



"Houve a negociação de clube para clube, mas o presidente (Mário Bittencourt) falou que não iria ouvir a oferta, na época. Continuei respeitando o Fluminense e dando o meu melhor. Não guardo mágoas, o presidente estava no direito dele. Sempre respeitei".



Pedro avisou que já conversou com Jorge Jesus e que o Mister o colaborá na evolução de seu futebol. Além disso, contou que a Seleção Brasileira passa pelos seus planos ao acertar com o Flamengo.



"Tenho certeza de que o Flamengo vai me dar possibilidade de mostrar meu futebol e retornar à Seleção. É o que espero aqui: mostrar meu futebol para poder voltar e, dessa vez, vestir a camisa da Seleção Brasileira (risos)".



Emprestado pela clube da Itália, Pedro chega para atender a um pedido de Jorge Jesus - feito ainda na chegada do treinador português, em julho de 2019 - por um homem de área. No ano passado, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, atacantes mais móveis, se revezaram na função e tiveram êxito.



Confira outros trechos da entrevista de Pedro:



Família

- Eles são tudo para mim. Sem eles, não estaria aqui. É um sonho realizado, de infância. Ver minha mãe emocionada me emociona muito. Fico feliz por ter chegado até aqui, saber que consegui vencer.



Dispensa na base do Fla

- Fiquei triste no momento, mas são coisas normais no futebol. Tem o exemplo do Cafu. Isso são águas passadas, e agora estou vivendo nova história no Flamengo. Espero ter sucesso agora.



Amizades

- No mesmo dia que saiu a notícia (do interesse do Flamengo), o Everton Ribeiro me mandou mensagem, o Vitinho me ligou. Já tinha contato com a maioria dos jogadores. Acho que vou me sentir em casa aqui.



Desempenho na Fiorentina

- Cheguei na Fiorentina, foi montado um planejamento individual para mim. Eu cumpri todos os procedimentos e fiquei à disposição da comissão. Minha não utilização foi por conta da comissão técnica mesmo.



Lembrança do hexa como torcedor

- Estava no Maracanã (no dia do hexacampeonato), na arquibancada, jogo difícil contra o Grêmio. Fiquei feliz demais.



Camisa 21

-O motivo da camisa (21) é pela volta ao Rio e por ser a camisa do Ibra no Milan, que sou fã e até peguei um autógrafo dele.



BRAZ, SOBRE PEDRO:



- O Pedro era um sonho antigo. Desde que o Jorge Jesus chegou, ele fez um pedido para termos um "avançado", como gosta de falar, um centroavante clássico. Num primeiro momento não foi possível. Mas o Pedro sempre foi o jogador que a gente se sentia mais seguro. Hoje, depois de bastante tempo, de uma ida dele para a Europa, fizemos tudo para que ele não precisasse ir para a Europa para voltar. Hoje ele está aqui. Há muitos anos vestiu essa camisa, sabe muito bem da responsabilidade e do tamanho da pressão.