O Tijuana esticou a corda até onde deu para tentar a contratação de Berrío, do Flamengo, e as negociações estão encerradas. No primeiro momento, a proposta do time mexicano foi de compra do colombiano por 100% dos direitos econômicos. O Rubro-Negro gostou da oferta, que era de US$ 2 milhões, cerca de R$ 8 milhões, e deu o aval para as tratativas prosseguirem, mas o atleta não curtiu o salário e brecou as conversas.

Ciente que os valores não agradaram a Berrío, o Tijuana decidiu mudar a estratégia. Elevou o salário para o jogador, chegando aos US$ 100 mil livres de impostos, mas mudou a oferta para o Flamengo e sugeriu empréstimo de um ano com compra obrigatória em contrato caso o atacante cumprisse uma meta: entrar em campo em 75% dos jogos oficiais da equipe mexicana. O valor estabelecido seria de US$ 1 milhão, em torno de 4 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos. Ou seja, metade da primeira proposta.



O Flamengo não gostou da porcentagem estabelecida pelo Tijuana e sugeriu 45% dos jogos oficiais como meta para Berrío ser comprado. Os mexicanos não aceitaram e avisaram que desistiram da contratação do colombiano, mesmo com a vontade do treinador Gustavo Quinteros em ter o colombiano na equipe.

“Ele é um bom jogador, tem características que queremos adicionar à equipe, sempre pensando em fortalecer, melhorar e ter variantes, ter jogadores que possam jogar dentro dos dois sistemas que queremos, fazendo-o bem. Eu quero contar com ele", disse Quinteros em entrevista coletiva nos últimos dias.

Outro fator que atrapalhou a negociação foi o fato de Berrío estar sem empresário. Nestor Villarreal, agente que intermediou a ida do colombiano para o Flamengo, em 2017, rompeu com o atacante, que está sem um agente oficial por enquanto. Um representante brasileiro tentou ajudar, mas foi em vão.