Rio - Próximo de manter Gabigol, o Flamengo poder perder um titular da equipe campeã da Libertadores no ano passado. O zagueiro Pablo Marí, de 26 anos, teria recebido uma oferta do Arsenal e pode deixar o Rubro-negro. As informações são do jornalista Tiago Cordeiro.

A negociação não é tão fácil para os ingleses e um dos obstáculos é o prazo já que a janela de transferências na Inglaterra se encerra na próxima sexta-feira. Nascido na Espanha, Marí passou por Mallorca, Girona e Deportivo La Coruña, da Espanha. Ele também pertenceu ao Manchester City, mas nunca atuou pelo clube inglês.

Pablo Marí foi contratado pelo Flamengo em julho do ano passado. A equipe carioca desembolsou R$ 5,5 milhões pelo jogador. O espanhol assumiu a titularidade após a venda de Léo Duarte para o Milan. O jogador tem contrato até o fim de 2022.