Bill reacende o status de promessa no Flamengo e pode decolar como xodó rubro-negro

Bill entrou aos 40 minutos da segunda etapa, assim que o Voltaço havia empatado. Ouviu do técnico Maurício Souza: "Entra e decide". E decidiu, com um petardo do meio da rua. Foi o suficiente para que se tornasse um dos assuntos mais comentados do Twitter e ter visto a torcida pedir a sua titularidade neste Estadual (veja menções abaixo).



"Essa parte (da torcida reivindicando a sua vaga entre os 11), eu não me meto. Deixo mais para o Maurício. Ele sabe muito bem o que faz e o que é melhor para a equipe, é experiente. Sei que ele confia em mim e que temos outros jogadores que merecem oportunidades. Se estou no banco hoje, é porque tem companheiros que também dão conta do recado. Só tenho a agradecer pela oportunidade de ter entrado", falou Bill, ao LANCE!.



Mauricinho, na entrevista coletiva, falou sobre o garoto de 20 anos, que, cabe lembrar, chegou a ser decisivo na final da Taça Rio de 2019, diante do Vasco, com uma assistência para Arrascaeta, e estava cedido à Ponte Preta.



"Conheço bem o Bill, tivemos a oportunidade de trabalhar na base por um bom tempo. Está adquirindo a melhor forma. Estamos vendo as oportunidades para colocá-lo em campo. Sabia que ele ia fazer o seu melhor, como fez."

Bill retornou de empréstimo junto à Ponte Preta antes do prazo inicial - até o fim do Paulista-2020. Aos 20 anos, sabe que, há algumas temporadas, os flamenguistas apostam em seu sucesso, sobretudo após assinar um contrato cuja multa rescisória é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 230 milhões).



E COMO BILL FOI NA PONTE PRETA?



Por falar na passagem pela Ponte, o Lance ouviu Antonio Luppi, setorista da Macaca pela Rádio Bandeirantes Campinas, por mais detalhes a respeito daquele que promete decolar como xodó da Nação no time alternativo do Fla.



"O Bill chegou durante e série B do ano passado. Existia uma expectativa muito grande por conta do histórico dele na base do Flamengo e até pelas informações contratuais (multa rescisória superior a 200 milhões). Ele estreou no segundo tempo da partida contra o Red Bull Bragantino. A Ponte perdeu por 2 a 1."



Depois desse jogo, precisou passar por um período de trabalho para a parte física. Ele estava muito abaixo do restante do elenco. Quando chegou à Ponte, o técnico era o Jorginho. Depois veio o Gilson Kleina, e Bill perdeu espaço.



Na última rodada da série B, a Ponte jogou contra o Brasil de Pelotas. O jogo não valia nada e, por isso, o Kleina usou alguns jogadores que não tinham oportunidades. O Bill foi um deles. Ele simplesmente foi o melhor jogador da equipe. Dos quatro gols, participou de três. No final do jogo, chorou e disse que o período na Ponte Preta foi difícil pois estava longe da família. Ele tinha contrato com a Ponte até o fim do Paulistão deste ano, mas o departamento de futebol decidiu que o contrato seria rescindido, e Bill retornou para o Fla.



