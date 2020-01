Rio - Pablo Marí está próximo de deixar o Flamengo e acertar ida para o Arsenal (ING). Na manhã do último sábado, o zagueiro espanhol desembarcou no aeroporto de Londres para acertar os últimos detalhes com o clube inglês. No entanto, para o comentarista Raphael Rezende, do SporTV, o zagueiro espanhol não tem vaga nos Gunners.

"Não entendo o Arsenal contratar o Pablo Marí. Acho que não emplaca. O Marí não é melhor que os defensores que já estão lá. Ele não cabe lá, não", disse o comentarista, durante exibição do programa "Troca de Passes".

Caso a venda de Pablo Marí seja confirmada, o Flamengo já teria um eventual substituto. Um dos destaques do Athletico-PR, Léo Pereira tem conversas adiantadas para defender o clube carioca. O jogador é interesse antigo e pode ser mais um reforço para 2020.