Flamengo pode selar saída de Piris da Motta nesta segunda-feira

Rio - O Flamengo segue agitado na janela de transferência. Em janeiro, o Rubro-Negro apresentou Gustavo Henrique, Pedro Rocha, Michael, Thiago Maia e Pedro, no entanto, também teve algumas baixas no elenco. Após Reinier fechar com o Real Madrid e Pablo Marí de saída para o Arsenal, o volante Piris da Motta pode ser o próximo a deixar o clube.

O Dia. O empresário de Piris chega ao Rio na segunda para conversar com o Flamengo e decidir o futuro do volante. O América do México tem um acerto com o Rubro-Negro, mas, segundo o agente, um time francês fez proposta neste sábado. O jogador também vai participar do encontro. #ODia — Venê Casagrande (@venecasagrande) January 26, 2020 Com o objetivo de negociar o atleta, o Flamengo aceitou a proposta do América do México. Na próxima segunda-feira, o empresário do paraguaio chega ao Rio de Janeiro para definir situação. Apesar do interesse, o jogador possui o desejo de ficar no Rubro-Negro e isso pode atrapalhar a negociação entre os clubes. As informações são do jornal

Contratado em meados de 2018 para ser o reserva imediato de Cuéllar, o volante não conseguiu se firmar com a camisa do Flamengo desde então. Com a chegada de Thiago Maia, a tendência é que o paraguaio receba ainda menos oportunidades, o que pode facilitar a saída do paraguaio. Vale lembrar que o Flamengo pagou cerca de 6 milhões de euros e espera um retorno semelhante.