Inter de Milão aceita proposta do Flamengo por Gabigol, crava jornalista italiano

Segundo Schira, a nova proposta do Rubro-Negro girou em torno de 18 milhões de euros (aproximadamente R$83 milhões, na cotação atual), com a Internazionale tendo direito a 20% do valor de uma futura venda do atacante, com um salário de R$4 milhões anuais em um contrato até 2024. A primeira proposta do Flamengo pelo jogador havia sido na casa de 16 milhões de euros (algo em torno de R$73.6 milhões). Informação da Itália: confirmação do acerto entre Fla e Inter nas próximas horas.



Seriam 18 milhões de euros + 20% à Inter p/ uma futura venda. Contrato até 2024 e salários de 4 milhões de euros anuais a Gabigol #lanceFLA https://t.co/ZziVHbi1Lz — Lazlo Dalfovo (@lazlodalfovo) January 26, 2020

Nas últimas semanas, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, afirmou que a negociação para a compra de Gabigol estava 'por detalhes' com a Internazionale, e que os termos com o jogador já estariam todos fechados. Ao que tudo indica, Gabriel será jogador do Flamengo até 2024.

Milão - E parece que o final feliz tão esperado pela torcida rubro-negra está para acontecer. De acordo com as informações do jornalista italiano Nicolò Schira, a Internazionale aceitou a nova proposta do Flamengo por Gabigol, e o jogador deve ser atleta do clube carioca de forma definitiva.