Dormiu? Jorge Jesus é flagrado tirando 'soneca' em jogo do Flamengo

Rio - Sempre dedicado ao seu trabalho, Jorge Jesus foi ao Maracanã, no último sábado, acompanhar a vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Volta Redonda, pela terceira rodada da Taça Guanabara. No entanto, o treinador se deparou com um primeiro tempo sonolento e acabou tirando uma "soneca".

O canal "Fox Sports" flagrou o momento em que Jorge Jesus aparece tirando um sono rápido, durante a primeira etapa da partida.

Confira o vídeo:

Com o elenco principal de férias, o clube rubro-negro está utilizando o elenco Sub-20 para disputar a parte inicial do Campeonato Estadual. Ao todo foram três partidas, com duas vitórias e um empate.

O próximo compromisso do Flamengo é contra o Fluminense, pela quarta rodada da Taça Guanabara, na próxima quarta-feira, no Maracanã, às 20h30.