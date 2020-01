Jorge Jesus comemora pedido realizado no Ninho do Urubu e diz: 'Orgulho fazer parte'

Rio - Na véspera de voltar a comandar o grupo que esteve à disposição no Mundial de Clubes, Jorge Jesus utilizou o seu perfil do Instagram para interagir com a torcida do Flamengo. Na manhã deste domingo, o treinador postou um vídeo da nova roupagem no módulo profission al e frisou que a reforma foi um pedido dele. Ele explicou o principal motivo, na legenda da imagem, e externou felicidade por estar estampado.

Jesus fez outros pedidos à direção, que, aos poucos, estão sendo atendidos. O campo 1 do CT, por exemplo, terá iluminação para os treinos que se esticam até o período da noite. E há mais duas novidades para 2020: uma área de treinamentos dedicada exclusivamente para todos os goleiros do profissional e reforma e ampliação do campo sintético do Ninho (veja mais aqui ).Nesta segunda, Jorge Jesus comanda o primeiro treino do ano com o grupo que estava de férias. Cabe destacar que o português já tem treinado os cinco reforços - Gustavo Henrique, Thiago Maia, Pedro Rocha, Michael e Pedro - desde a última semana. No Carioca, é Maurício Souza quem está à frente.