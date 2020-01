Rafinha aproveita últimos dias de férias para visitar ex-companheiros de Bayern

Rio - Após mais de um mês de férias, o elenco principal do Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu nesta segunda-feira. Contudo, ainda deu tempo para os atletas aproveitarem esses últimos dias fora do Brasil. No último sábado, Rafinha foi até a Allianz Arena, estádio do Bayern de Munique, rever os antigos companheiros de equipe.



Rafinha apareceu nos vestiários da equipe alemã após a vitória dos bávaros por 5 a 0 diante do Schalke. O lateral do Flamengo tirou uma foto com Alaba e Muller, imagem esta que foi publicada pelo clube alemão nas redes sociais. No Bayern de Munique, o lateral brasileiro conquistou a Champions League de 2012/13, além de sete títulos da Bundesliga.



Contratado a custo zero pelo Flamengo, Rafinha foi peça fundamental do clube nas conquistas do Campeonato Brasileiro e Libertadores de 2019. A diretoria do Rubro-Negro está no mercado em busca de um lateral-direito, visto que Rodinei, reserva imediato de Rafinha, foi emprestado ao Internacional até o fim da temporada 2020.