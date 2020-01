Marcos Braz faz post na Itália e empolga a torcida do Flamengo sobre Gabigol

Rio - A diretoria do Flamengo está na Itália, para tentar selar a compra de Gabriel Barbosa junto à Inter de Milão. Há otimismo pela permanência do camisa 9, e, nesta segunda-feira, o vice-presidente de futebol Marcos Braz fez um post nas redes sociais que empolgou a Nação. O dirigente publicou a previsão do tempo para a cidade italiana, até quarta-feira, mas a torcida entendeu de outra forma.





Até quarta teremos -1 . Olhem a previsão. pic.twitter.com/dMQqCO2niN — MarcosBraz (@marcosbrazrio) 27 de janeiro de 2020

Marcos Braz e Bruno Spindel estão em Milão em tratativas pelo Gabriel Barbosa, artilheiro do Brasil em 2019, campeão carioca, brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo. Uma reunião entre as diretorias do Flamengo e da Inter, marcada para esta segunda, pode dar à "novela Gabigol" um desfecho.