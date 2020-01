Primeira reunião entre Flamengo e Inter de Milão por Gabigol termina sem acordo

Rio - As primeiras reuniões entre Flamengo e Inter de Milão por Gabigol já aconteceram, e os clubes ainda não chegaram a um acordo. Há um entreve entre as duas partes. Os italianos só aceitam vender 100% dos direitos econômicos do atacante de 23 anos. Novos encontros vão acontecer nesta terça-feira.

O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor de futebol do clube, Bruno Spindel, estão na Itália buscando finalizar a contratação em definitivo do atacante. A oferta inicial do Rubro-negro foi pela compra de 80% dos direitos do jogador.

Gabigol viveu uma temporada excelente pelo Flamengo. Em 54 jogos, ele marcou 43 gols, sendo o artilheiro do futebol brasileiro na temporada. O jogador foi peça decisiva nos títulos do Carioca, do Brasileiro e da Libertadores conquistados pelo clube carioca.

Revelado pelo Santos, Gabigol foi vendido para a Inter de Milão em 2016. Após não ter conseguido se firmar no clube italiano, o jogador foi emprestado e também não foi bem no Benfica, em Portugal. Em 2018, volto ao Santos, também por empréstimo e foi artilheiro do Brasileirão. No ano seguinte, pelo Flamengo, viveu o melhor ano da sua carreira.