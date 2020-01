Reviravolta! Negociação com o Arsenal volta a avançar e Pablo Marí pode deixar o Flamengo

Rio - A negociação sobre a ida de Pablo Marí para o Arsenal viveu reviravoltas nas últimas horas. De acordo com o portal "Coluna do Fla", após o jogador ter viajado a Londres e retornado ao Rio por falta de acordo do Flamengo com o clube londrino, as conversas voltaram a avançar e o zagueiro está mais próximo de deixar a Gávea.

Caso o desfecho do negócio resulte na saída do espanhol, o Flamengo tentará a contratação do zagueiro Léo Pereira, do Athletico-PR. O clube já tinha um acerto verbal com o jogador e faltava se acertar com os paranaenses. As conversas haviam ficado paradas por conta da situação de Marí.