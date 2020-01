Flamengo acerta contratação de meia destaque do Tupi na Copinha

Rio - A Copa São Pulo de Futebol Júnior é uma vitrine para grandes jogadores da base alçarem voôs mais altos na carreira. É o que vai acontecer com Max, meio-campista do Tupi na comeptição. De acordo com o 'Globoesporte.com', o Flamengo contratou o jovem jogador que se destacou pelo time mineiro na Copinha.



Ainda conforme informado pelo portal, o contrato de Max com o Rubro-Negro será de dois anos. O Tupi foi eliminado na terceira fase do torneio, mas Max conseguiu se destacar com ótimas atuações. A qualidade técnica é uma das principais características da nova contratação do clube carioca.