Braga, de Portugal, tem negociação avançada com o Flamengo por Vitor Gabriel

Rio - O Braga, de Portugal, está próximo de acertar a contratação do atacante Vitor Gabriel, do Flamengo, por empréstimo de um ano e meio.

O jogador deve chegar ao clube português com opção de compra de 50 % dos direitos econômicos ao fim do contrato. Os valores, no entanto, não foram revelados.



As documentações entre Braga e Flamengo estão sendo trocadas. Existe a chance de Vitor Gabriel já embarcar nesta terça para a Europa. O time português vai pagar o salário integral do atacante durante o empréstimo.