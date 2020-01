Gabigol anuncia pelas redes sociais que continua no Flamengo

Rio - Fim de novela e com final feliz para o Flamengo. O atacante Gabigol utilizou as suas redes sociais para garantir que irá jogar no clube carioca no ano passado. Para anunciar a sua permanência, o jogador de 23 anos parafraseou Dom Pedro I, ex-imperador do Brasil no século XIX.

Se é para o bem da Nação.. pic.twitter.com/JesbOf6dXi — Gabriel Barbosa (@gabigol) 28 de janeiro de 2020

Gabigol viveu uma temporada excelente pelo Flamengo. Em 54 jogos, ele marcou 43 gols, sendo o artilheiro do futebol brasileiro na temporada. O jogador foi peça decisiva nos títulos do Carioca, do Brasileiro e da Libertadores conquistados pelo clube carioca.

Revelado pelo Santos, Gabigol foi vendido para a Inter de Milão em 2016. Após não ter conseguido se firmar no clube italiano, o jogador foi emprestado e também não foi bem no Benfica, em Portugal. Em 2018, volto ao Santos, também por empréstimo e foi artilheiro do Brasileirão. No ano seguinte, pelo Flamengo, viveu o melhor ano da sua carreira.