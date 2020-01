Bruno Henrique assina renovação de contrato com o Flamengo até dezembro de 2023

Rio - O atacante Bruno Henrique já assinou a sua renovação de contrato com o Flamengo. O novo vínculo vai até dezembro de 2023. Denis Ricardo, empresário do jogador, foi ao Ninho do Urubu nesta terça-feira e finalizou todos os detalhes.

Contratado em janeiro de 2019 junto ao Santos por "apenas" R$ 23 milhões, o atacante atuou em 62 jogos do Flamengo, marcou 35 gols - vice-artilheiro do time na temporada - e deu 15 assistências, sendo um dos responsáveis pela excelente temporada do clube. No Mundial de Clubes, foi o destaque rubro-negro e recebeu a bola de prata como segundo melhor jogador do torneio.

O Flamengo desembolsou "apenas" R$ 23 milhões para tirar Bruno Henrique do Santos, além de emprestar Jean Lucas, que acabou sendo vendido ao Lyon meses depois. Enquanto negociava a renovação de contrato com o Flamengo, Bruno Henrique foi procurado por clubes da Ásia e da Europa, mas todos de "baixo escalão".