Com multa milionária, Flamengo encaminha renovação do lateral-esquerdo Caio Roque, promessa da base rubro-negra

Rio - O Flamengo encaminhou a renovação de contrato do lateral-esquerdo Caio Roque, promessa da base rubro-negra. O novo vínculo do jogador vai ser até dezembro de 2024, e a multa rescisória será de € 70 milhões de euros, cerca de R$ 300 milhões.



A jovem promessa completou 18 anos neste mês e está no primeiro ano de Sub-20. Em fevereiro, ele disputará a Libertadores da categoria e será uma das armas da equipe comandada por Phelipe Leal.



Em 2019, o Milan, através de um "scouter", observou Caio Roque em alguns jogos do jogador na equipe sub-17 e conversou com os agentes do atleta, da empresa Promanager, mas o interesse é que o lateral evolua antes de pensar em uma transferência para a Europa.



Na última temporada, Caio Roque foi titular nos títulos do Brasileirão Sub-17, da Taça Rio Sub-17 e no vice da Recopa Sub-17.



Caio Roque chegou ao Flamengo com 13 anos e, desde então, vem sendo lapidado pela diretoria para render bons frutos no futuro.