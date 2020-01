Após notificação, Fox Sports exibe ao vivo direito de resposta de presidente do Flamengo ; assista

Rio - Durante o "Fox Sports Rádio" desta terça-feira, os telespectadores foram surpreendidos. Em determinado momento, o apresentador chamou um direito de resposta assinado pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, em relação aos comentários feitos pelo comentarista Flávio Gomes no último dia 14.

Na ocasião, o jornalista criticou a forma como Landim tem conduzido as negociações com as famílias das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu e comparou a situação com o comitê de crise da Petrobrás, liderado pelo mandatário rubro-negro, após um vazamento causado pela estatal na Baía de Guanabara no ano 2000. Flavinho afirmou que Landim estava “repetindo o modus operandi” de protelar decisões sobre as indenizações.

De acordo com portal "Observatório da Televisão", a Fox decidiu exibir o pronunciamento após ter recebido uma notificação extrajudicial dos advogados de Rodolfo Landim. O presidente do Flamengo exigiu que a resposta fosse exibida com o mesmo tempo e no mesmo programa em que Flávio fez os comentários, o "Fox Sports Rádio". Caso não o fizesse, a emissora seria processada.