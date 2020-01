Flamengo encaminha venda de Piris da Motta ao América-MEX

Rio - Após comprar Gabigol e sacramentar a renovação de Bruno Henrique, o Flamengo está próximo de fechar mais um negócio, mas dessa vez uma saída de jogador. A diretoria tem conversa avançada par vender o volante Piris da Motta para o América do México. Os valores não foram revelados à reportagem.



O empresário de Piris, Isidoro Gimenez, está no Rio de Janeiro desde a noite da última segunda-feira para finalizar as negociações. Nesta terça, o agente esteve na Gávea, sede do Flamengo, para dar continuidade às tratativas. O representante do paraguaio saiu do encontro otimista para ter um desfecho positivo.



"Está quase", disse Isidoro em rápido contato com a reportagem.



Um dirigente do Flamengo, ao ser questionado sobre o assunto, manteve o discurso otimista e disse que Piris está perto de dar adeus.



O América do México tinha prioridade de compra de Piris até esta terça-feira. O agente do jogador tinha dado ultimato ao clube mexicano para concretizar o negócio, caso contrário o empresário iria iniciar conversas com o Saint-Étienne, da França, que também se interessou pelo paraguaio.