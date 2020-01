'Me sinto em outro patamar', comemora Bruno Henrique após renovar com o Flamengo

Rio - O atacante Bruno Henrique está de contrato renovado com o Flamengo e "se sentindo em outro patamar", afirmou em vídeo publicado nesta quarta, nas redes sociais do clube da Gávea. O acerto entre as partes pela extensão do vínculo até 2023, como o LANCE! publicou na terça, foi oficializado pelo clube.



"Nação, é com imenso prazer que venho anunciar a renovação de contrato com o Flamengo até 2023", afirma BH27, antes de responder como se sente:



"Me sinto... em outro patamar (risos)! - citando a frase dita por ele mesmo - e que caiu nas graças da torcida do Flamengo", durante as comemorações pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores na última temporada.



Na terça-feira, o seu empresário, Dênis Ricardo, esteve no Ninho do Urubu para que os últimos ajustes fossem alinhados. Cobiçado pelo mercado chinês, Bruno Henrique, além da renovação, recebeu um reajuste salarial, o tornando um dos mais bem remunerados do elenco.