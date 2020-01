Flamengo entra com ação contra a Globo por divergências no contrato do Brasileirão

Rio - A guerra entre Flamengo e TV Globo continua. Segundo o site "UOL", na última quarta-feira, o Rubro-Negro entrou com uma ação na Justiça contra a emissora por conta de divergências no contrato dos direitos de transmissão do Brasileirão.

O Flamengo afirma que a proposta pelas transmissões de 2019 até 2024 previam assinatura de contrato por cada mídia. No entanto, isso nunca ocorreu. No documento, ao qual o portal teve acesso, o Fla afirma que "caso, por qualquer motivo, as partes deixem de celebrar os contratos individuais, fica certo e ajustado que esta proposta valerá como contrato definitivo, sendo complementada pelas disposições previstas nos Contratos de Cessão de Direitos para as temporadas de 2012 e 2012 a 2018".

Diante da falta de acordo, o Flamengo decidiu questionar juridicamente valores de cessão dos direitos de transmissão, receitas de pay-per-view e outras receitas.

Desde o início do ano, Flamengo e Globo não falam a mesma língua. As partes não conseguiram chegar a um acordo e os jogos do clube da Gávea não estão sendo transmitidos pela TV.

A Grupo Globo emitiu um comunicado sobre a ação. Confira:

A Globo recebeu pela imprensa a informação de que o Flamengo ajuizou uma ação cível no Rio de Janeiro em que alega divergir da Globo quanto à interpretação de três pontos do contrato que mantém com a empresa sobre os direitos de transmissão das partidas de futebol do Campeonato Brasileiro. Esses pontos dizem respeito à fórmula de cálculo da remuneração, à periodicidade dos pagamentos e ao ressarcimento de despesas com viagens. O clube teria pedido que a Justiça se manifeste sobre as divergências alegadas.



Sobre o assunto, a Globo divulgou nota em que ressalta que há mais de 30 anos, a relação da empresa com os clubes está pautada numa agenda comum que visa a valorização e o desenvolvimento do futebol brasileiro. E acrescenta que essa postura não tem sido diferente com o Flamengo, com quem tem um contrato para o Brasileirão nos mesmos moldes do celebrado com os outros clubes e que vem sendo cumprido regularmente, com transparência. A Globo não se manifesta sobre questões sub judice, mas que considera que são normais eventuais divergências sobre interpretações contratuais. E que confia que vai chegar numa solução consensual com o Flamengo, com quem tem uma parceria de longo prazo e uma paixão em comum, o futebol brasileiro.