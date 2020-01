Mengão já pode contar com gol do Gabigol no Carioca

A Nação rubro-negra não vê a hora de matar a saudade do elenco que colecionou títulos em 2019 e que entrará em campo pela primeira vez em 2020 na segunda-feira, contra o Resende, sob comando de Jorge Jesus, pelo Campeonato Carioca. Além de Gabigol, contratado em definitivo, a torcida também poderá ver em ação pelo menos três novidades: Pedro, Gustavo Henrique e Thiago Maia. Na companhia do camisa 9, eles foram regularizados ontem, na Ferj, e podem ser relacionados para a partida no Maracanã.

Nenhum deles, porém, tem presença garantida na lista de relacionados para o duelo contra o Resende, já que isso depende de uma avaliação da comissão técnica e do departamento médico. Quem ainda possui pendências de documentação é Michael e Pedro Rocha, que têm até hoje para solucioná-las se quiserem ter chance de jogar segunda-feira.

Já o zagueiro Léo Pereira teve a rescisão com o Athletico-PR publicada, ontem, no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas não foi regularizado a tempo pela diretoria do Flamengo e terá que esperar um pouco mais. Ele ao menos treinou pela primeira vez com os companheiros no Ninho do Urubu.

WILLIAN ARÃO FICA ATÉ 2023

Depois de Renê e Bruno Henrique, a diretoria do Flamengo anunciou a renovação de contrato com o volante Willian Arão. O camisa 5, que assinou por mais três anos, comemorou a permanência.

"Há mais de 200 jogos eu visto essa camisa com muito orgulho. Juntos conquistamos o Rio, o Brasil e a América. Mas a gente sempre quer mais, não é? E é por isso que quero continuar escrevendo a minha história neste clube que já faz parte da minha vida", disse Arão, em vídeo publicado pelo Flamengo nas redes sociais.