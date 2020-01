Empresa de medalhão do Flamengo teria intermediado chegada de Léo Pereira ao clube

Rio - A chegada de Léo Pereira ao Flamengo contou com um "empurrão" de um jogador importante do clube. De acordo com o portal "UOL", a empresa R13 Fussball, do lateral Rafinha, agencia o zagueiro e foi uma das responsáveis por intermediar o negócio que o levou para a Gávea. O agente Ricardo Scheidt, um dos sócios de Rafinha na empresa, afirmou não haver impedimentos éticos para o negócio e garantiu que o lateral não teve participação na negociação.

"A negociação do Léo começou antes da vinda do Rafinha para o Flamengo. Eu comecei a negociar o Léo Pereira, e a gente entrou no assunto Rafinha no meio do caminho", afirmou Scheidt ao portal.

Além de agenciar Léo Pereira, a empresa também é responsável pelo jovem zagueiro Dantas e participou das negociações que levaram Rodinei ao Internacional.

Para contratar Léo Pereira, o Flamengo desembolsou cerca de 6 milhões de euros. Ele chega para substituir Pablo Marí, que se transferiu para o Arsenal.