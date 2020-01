Confira como é a Taça da Supercopa do Brasil, objeto de desejo de Flamengo e Athletico-PR

Rio - A taça da Supercopa do Brasil, que será disputada por Flamengo e Athletico-PR, foi divulgada para a reportagem do Jornal O Dia. O torneio pode ser o primeiro a ser conquistado pelo clube carioca na atual temporada. A partida única entre as duas equipes será no dia 16 de fevereiro no Mané Garrincha, em Brasília.

A competição começa a ser disputada neste ano e tem como participantes o atual campeão do Brasileiro e o atual campeão da Copa do Brasil. Além dela, o Flamengo também irá disputar neste ano a Supercopa Sul-Americana por ter vencido a Libertadores. O adversário será o Independiente del Valle, do Equador, que venceu a Sul-Americana e ainda está no grupo do Rubro-negro na Libertadores deste ano.