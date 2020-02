Rio - Recheado de bons reforços para o futebol na temporada 2020, o Flamengo também investiu em contratações para outros esportes. Através das redes sociais, o clube carioca anunciou quatro novos nomes para o polo aquático. No entanto, chamou atenção a presença de Matheus Crivella, ex-participante do 'De Férias com o Ex Brasil'.



Matheus 'Novinho', como é apelidado, participou da quarta edição do programa da 'MTV' e ganhou o carinho do público pelo jeito extrovertido e descontraído. Junto com o carioca, também foram contratados Henrique Lopes, Caio Lima e Alexandre Mendes. Os atletas se apresentam na próxima semana na Gávea.