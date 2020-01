16 gols em 19 partidas: Flamengo contrata Luis Felipe, promessa da base da Chapecoense

Rio - Além de se preocupar com o elenco profissional, o Flamengo também está reforçando a sua base. O atacante Luis Felipe, que tem apenas 15 anos, considerado uma promessa da Chapecoense, foi contratado pelo Rubro-negro. Ele chega na próxima segunda-feira para a base do clube carioca.



O jogador é comparado a Adriano Imperador, ídolo do Flamengo, por conta da sua forma física. Luis Felipe vem recomendado por uma marca excelente, o atacante marcou 16 gols em 19 partidas com a camisa da equipe catarinense.



Como é menor de 16 anos, Luis Felipe ainda não irá assinar um contrato profissional. O acerto é por um contrato de formação. Quando o jovem completar a idade mínima, ele irá assinar um vínculo e seus direitos vão ser divididos entre Flamengo e Chape, mas o jogador irá permanecer na base do Rubro-negro.